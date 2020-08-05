Декларація «електронкою», документація — на паперових носіях

Відповідно до пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України (ПКУ) платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму плати за землю щороку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до контрольного органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Подання декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) подається витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Надалі ж такий витяг подається в разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Форма податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року за номером 560 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2017 року за номером 9).

Формат (стандарт) декларації передбачає подання в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку податкової декларації. При цьому платники плати за землю, які подають декларації засобами електронного зв’язку, наразі не мають можливість надіслати разом із ними копії інших документів.

Тобто платники плати за землю при поданні першої декларації в електронному вигляді повинні подавати витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на паперових носіях.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області