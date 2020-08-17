До уваги фінансових агентів!

Для інформування фінансових агентів з питань надання звітності про підзвітні рахунки, на виконання Закону України від 29.10.2019 №229-IX «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA)», на офіційному вебпорталі ДПС створено банер «FATCA» (https://tax.gov.ua/baneryi/fatca/). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У банері можна ознайомитися з нормативно-правовими актами, інструкцією користувача МСОД та відповідями на питання.

Для отримання відповідей фінансові агенти можуть направляти питання на адресу електронної пошти info_FATCA@tax.gov.ua.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області