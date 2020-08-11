Красива і… смачна лялька-мотанка із Заліщиків

Якими тільки кулінарними шедеврами не дивують нас господині Тернопільщини! Ось і Юлія Воробель із Заліщиків спекла торт у вигляді ляльки-мотанки, з яким перемогла в престижному міжнародному фестивалі талантів EuroStar-2020.

Через пандемію коронавірусу міжнародний фестиваль, який проводять під час конкурсу талантів ZIRKA, цього року відбувся дистанційно в німецькому Бремені. І перемога нашої землячки є цілком заслуженою. Адже роботу кулінарки із Заліщиків і справді можна назвати шедевром.

Авторка вирішила оформити свій торт-ляльку в українському етнічному стилі. Лялька «одягнена» в національний український стрій, на голові — пишний вінок із польових квітів. Шию красуні прикрашають червоні коралі, а руса коса, як співається в пісні, «до пояса».

Навіть начинку для торта майстриня виготовила із традиційних українських продуктів: маку, вишень, горіхів. Саме їх додають до весільних смаколиків.

Смачна лялька-мотанка вийшла немаленькою: її вага — 13 кілограмів, а висота — 64 сантиметри. Загалом же на приготування смакоти пішло 60 яєць, 0,5 кг борошна, 0,5 кг маку, кілограм вишень, 4 кг цукрової пудри, 3 кг цукру. Робота Юлії Воробель перемогла, до речі, в категорії торти та десерти (шоу-торт).

На своїй сторінці у фейсбуці Юлія звернулася до організаторів конкурсу з подякою за високу оцінку її роботи. Пояснила майстриня також, чому для участі в конкурсі обрала саме ляльку-мотанку. Такі ляльки є сакральними оберегами українців.

Лялька Юлії Воробель зводить руки до неба у молитві. Такий задум авторки означає звернення жінки до Бога про щасливе майбутнє держави, родини, про закінчення війни, про особисте щастя. Ляльки-мотанки не мають обличчя. Це збірний образ жінки, зі спільними клопотами, поглядами на проблеми.

— Мова мистецтва є універсальною, а мова добра — міжнародною, — каже пані Юлія.

Також жінка зняла на відео покроковий процес приготування торта-ляльки. Віднині в активі Юлії Воробель — кубок, диплом міжнародного зразка англійською та українською мовами і схвальна рецензія від компетентного журі.

І. МАДЗІЙ.

Фото із сторінки Юлії ВОРОБЕЛЬ у фейсбуці