Круті віражі для малечі

Останнього липневого дня на картинговій трасі в гідропарку «Топільче» відбулися ще одні дитячі змагання з велосипедного спорту «Круті віражі», організовані Тернопільським міським центром фізичного здоров’я населення та обласним осередком Федерації велосипедного спорту України. Цього разу за нагороди сперечалися понад пів сотні юних прихильників їзди на двоколісному — від найменших, дворічних, до тих, кому вже десять і більше.

Азартна суперечка не тільки на велосипедах, а й на бігвелах подарувала радісні миті перемоги Єві Збараській, Марті Мозіль, Вікторії Кулині, Каті Чупровській, Даринці Лацік, Максимові Чамбулу, Макарові Мозілю, Назарові Дігаю, Євгенії Пастух, Ані Соколовській, Макарові Леспуху, Вадимові Козачку, Владу Коваленку, Вікторії Водовіз, Діані Ромашевській, Лідії Лацік, Давидові Яркуну, Данилові Цигульському, Даніелеві Дубчаку, Христині Чирській, Олександрі Макух, Ірині Вовк, Костянтинові Павелку, Максимові Ільківу, Денисові Бойку і Максимові Збараському.

Усім учасникам дісталися на згадку призи від організаторів.

Фото з архіву організаторів