Легко звітуватися, коли є про що звітувати

Для проведення сьомої звітно-виборної конференції Тернопільської районної ради ФСТ «Колос» її делегати обрали неділю, 2 серпня. Тож переважній більшості активістів громадської спортивної організації (22-є із 28-ми делегатів від сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад краю) ніщо не завадило, не відволікаючись від основного місця праці, взяти активну участь в її роботі.

Після схвалення порядку денного і затвердження складів мандатної, лічильної та редакційної комісій дійшла черга і до виступу голови райради Івана Кульбіцького, який зобов’язаний був розповісти про діяльність очолюваної ним громадської спортивної організації протягом останнього звітного періоду з 2015-го по 2019 роки. Як кому, але, на погляд автора цих рядків, доповідачеві не довелося лізти за словами до кишені. Легко, так би мовити, звітуватися, коли є про що звітувати.

За фінансової підтримки місцевої влади краю райрада «Колоса» щороку визначала лауреатів сільських спортивних ігор за підсумками змагань із десятьох видів спорту. Фінальні ж старти за традицією проходили на стадіоні Великих Гаїв. Переможцями в них незмінно ставали господарі, а призерами — сільські колективи фізкультури з Байківців, Товстолуга, Малого Ходачкова, Почапинців і Великих Бірок.

Старти сільських фізкультурників району згаданими іграми, до речі, не обмежувалися. Протягом п’ятьох років постійно також визначалися переможці і призери районних футбольних кубка райради «Колоса» і турніру на призи «Золота осінь», присвяченого Дню працівників сільського господарства, змагань із пляжного волейболу серед молоді і ветеранів та мініфутболу серед ветеранів до Дня фізичної культури і спорту.

Водночас районна рада не забувала і про досягнення земляків у двох найпопулярніших зимових видах спорту. Традиційні районні старти з лижних перегонів і біатлону проводилися на навчально-тренувальних базах в Острові і Підгородньому. Участь у них могли взяти всі охочі — від тих, хто щойно став на лижі, до ветеранів. Чи не під час таких баталій свої перші звитяги здобули нині уславлені земляки — олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна і чемпіон світу Дмитро Підручний. Капітани жіночої і чоловічої збірних України з біатлону й нині в строю. Сільські фізкультурники Тернопільського району ними щиро гордяться!

Тим часом делегати не могли не відзначити плідну співпрацю громадської спортивної організації сільських фізкультурників із відділом молоді і спорту райдержадміністрації. Останній, за що йому не можна не віддати належне, ніколи за часів незалежної України не стояв осторонь. Постійно допомагає при нагородженні переможців і призерів змагань.

Не залишилася поза увагою і та обставина, що спільно з місцевою владою започаткували спартакіаду із силових видів спорту до Дня захисника України. Із військовим комісаріатом уже досягли домовленості про співпрацю, залучення до змагань призовної і допризовної молоді.

Окрема тема — досягнення сільських фізкультурників Тернопільського району в обласних сільських спортивних іграх. Три останні старти завершилися завоюванням титулу переможця. Тож цілком заслужено кубок за командну перемогу в обласних сільських спортивних іграх навічно передали на зберігання Тернопільській районній раді «Колоса». Адже її збірна вісім разів була володарем почесного перехідного трофею і стала першою, яка виграла цей кубок тричі підряд.

У той же час, через позбавлення обласного «Колоса» підтримки місцевою владою, сільські спортивні ігри Тернопільщини з 2016 року не проводять. Попри те, районна рада завдяки фізкультурникам Великих Бірок змогла вибороти третє місце за підсумками обласних стартів «Найкраще спортивне село Тернопільщини». А за підсумками змагань на найкращу спортивну ОТГ Тернопільщини не було рівних прихильникам здорового способу життя із Великогаївської ОТГ.

Позитивно оцінили роботу Тернопільської райради ФСТ «Колос» усі делегати, які взяли участь в обговоренні доповіді — М. Кітчак з Лозової, І. Радецький із Ступків, головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації Г. Галич. У роботі звітно-виборної конференції також узяв участь і виступив голова Тернопільського територіального об’єднання ВФСТ «Колос» Георгій Гунтік.

Головою Тернопільської районної ради ФСТ «Колос» знову обрано Івана Яковича Кульбіцького. Делегати також підтримали пропозицію відновити проведення змагань, дотримуючись норм безпеки при карантині. І знову наголосили, що докладуть максимум зусиль для виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту в Тернопільському районі на 2020—2022 роки».

Після завершення конференції відбулося нагородження громадського активу сіл, селищ та ОТГ району.

На фото: делегати конференції; почесний трофей переможців сільських спортивних ігор Тернопільщини в руках Івана КУЛЬБІЦЬКОГО. Справа — Георгій ГУНТІК.

Фото з архіву Тернопільської райради ФСТ «Колос»