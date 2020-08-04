Мала податкова реформа: облік платників податків

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує цикл роз’яснень нововведень, передбачених Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Ці законодавчі норми набрали чинності 23 травня 2020 року.

Зокрема:

— змінюються критерії належності платника податків до великих платників податків (сплата виключно податкових платежів — 1,5 мільйона євро (було один мільйон податкових і митних платежів));

— встановлюється порядок обліку в контрольних органах нерезидентів (іноземних компаній, організацій) — взяття їх на облік в контрольних органах здійснюється після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу, або до придбання нерезидентом нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні, або до відкриття рахунків в банках України. У разі акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу іноземної кампанії, організації, в тому числі постійного представництва, одночасно із взяттям на облік нерезидента здійснюється взяття на облік відокремленого підрозділу такого нерезидента;

— вдосконалюється порядок реєстрації платниками податку на додану вартість — спрощення процедури реєстрації для новостворених суб’єктів господарювання, збільшення часу для добровільної реєстрації, проведення деяких процедур перереєстрації без подання заяви платником ПДВ, запровадження автоматичного анулювання реєстрації платників ПДВ на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру про припинення або за даними реєстру платників єдиного податку про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ;

— встановлюється, що коли фізична особа зареєстрована підприємцем та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, вона обліковується в контрольних органах як фізична особа–підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області