Марно сподіватися, що зловживань не помітять

Під час проведення операції «Урожай-2020» фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області проаналізували повноту сплати податків сільгоспвиробниками, які перебувають на четвертій групі єдиного податку. Вони зіставили задекларовані суб’єктами господарювання сільськогосподарські земельні ділянки в додатку до декларації платника єдиного податку 4 групи (відомостях про наявність земельних ділянок) із даними Кадастрової карти України, щоби з’ясувати цільове використання ними землі.

Податківці також звернули увагу на повноту декларування земельних ділянок (паїв), які знаходяться на одному полі, та використанні пасовищ і сіножатей.

Відтак з’ясувалося, що 19 платників обробляють земельні паї без оподаткування. Вони засіяли 2437,2 гектара сільськогосподарських угідь — ріллі різними культурами, проте у звітності це не відобразили й не сплатили податків. Окрім того, платники розорали 1004,7 гектара пасовищ. На цій території вони засіяли сільськогосподарські культури, однак документально зміну цільового використання земельних ділянок не відобразили, а оподаткування провели за меншою ставкою податку. Відтак місцеві бюджети недоотримали 530 тисяч гривень єдиного податку, а державний бюджет умовно 9,2 мільйона гривень податку на додану вартість.

Як запевнив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Іван Пунько, суб’єкти господарювання, які мінімізують сплату податків до скарбниць, порушують податкове законодавство, і надалі перебуватимуть під пильним наглядом.

— Сьогодні фахівці податкової служби мають достатньо технічних можливостей, аби зібрати необхідну інформацію та проаналізувати законність діяльності підприємства, — підсумував посадовець. — Тому особам, які все ще намагаються використовувати різні схеми з мінімізації податкових зобов’язань, варто пам’ятати про це і переходити з темного боку економіки на світлий, сплачуючи належно та декларуючи чесно.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області