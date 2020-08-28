Оновлюємо інформацію про поділ приміщення на кілька об’єктів різного призначення

Роз’яснення головного управління ДПС у Тернопільській області суб’єктам господарювання стосовно подання інформації за формою №20-ОПП.

Якщо платник податків здійснив поділ власного приміщення на два і більше об’єктів різного призначення (магазин, перукарня тощо), то подається повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (повідомлення за формою №20-ОПП), в якому інформація щодо такого об’єкта оподаткування зазначається декількома рядками, а саме:

— у першому рядку зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється (у графу 2 вноситься значення «6 — закриття об’єкта оподаткування»);

— у наступних — оновлена інформація про об’єкти оподаткування, які створено чи відкрито на основі закритого об’єкта, при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється (у графу 2 вноситься значення «1 — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування»).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області