Переважно торгують і надають різноманітні послуги

Станом на початок липня 2020 року в територіальних підрозділах головного управління ДПС у Тернопільській області перебували на обліку 58916 основних платників податків — суб’єктів підприємницької діяльності. Більшість із них (35079 осіб) — представники малого бізнесу.

Натомість юридичними особами зареєстровано 23837 суб’єктів господарювання. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість охочих займатися бізнесом зросла: підприємців на 766 осіб або на 2,2 відсотка, а юридичних осіб — на 676 або на 2,9 відсотка.

Упродовж червня взято на облік 597 платників податків, зокрема 67 юридичних осіб та 530 підприємців. Припинили діяльність за цей же час 332 платники податків: 14 юридичних осіб та 318 підприємців.

Серед найпопулярніших видів діяльності, якими займаються представники тернопільського бізнесу, — роздрібна торгівля різного штибу (в неспеціалізованих магазинах, із лотків та на ринках, текстилем, продуктами харчування тощо). Загалом 15522 суб’єкти підприємницької діяльності надали їй перевагу. Надають послуги у перукарнях та в салонах краси 2358 суб’єктів господарювання. Актуальними для тернопільських бізнесменів є й такі види підприємництва, як вантажний автомобільний транспорт, комп’ютерне програмування, діяльність інших громадських організацій. У цих напрямках працюють відповідно 2268, 1860, 1854 суб’єкти підприємництва.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області