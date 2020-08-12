Що не сплачують юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Про те, від сплати яких податків і зборів звільняються юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи.

Відповідно до пункту 297.1 статті 297 Податкового кодексу України (ПКУ) юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

— податку на прибуток підприємств;

— податку на додану вартість з операцій із постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується, зокрема, юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 ПКУ;

— податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку третьої групи для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку).

Поряд із цим, другим абзацом підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 ПКУ визначено, що суб’єкти господарювання — юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, є платниками податку при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту із джерелом їх походження з України в порядку, визначеному пунктом 141.4 статті 141 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ.

Згідно з пунктом 297.2 статті 297 ПКУ нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 297.1 статті 297 ПКУ, здійснюються платниками єдиного податку в порядку, розмірах та в строки, встановлені ПКУ.

При ввезенні товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

Платник єдиного податку виконує передбачені ПКУ функції податкового агента при нарахуванні (виплаті, наданні) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах (пункт 297.3 статті 297 ПКУ).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області