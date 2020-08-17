Транспортний податок — до місцевих бюджетів

За січень-липень 2020 року власники авто сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини власники один мільйон 974,9 тисячі гривень транспортного податку, що більше очікуваного на 652,8 тисячі гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Власники автомобілів — юридичні особи сплатили один мільйон 184,2 тисячі гривень. Приріст до очікуваних надходжень склав 487,1 мільйона або 69,9 відсотка.

Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці, сплативши 790,7 тисячі гривень. Додатково територіальні громади отримали від них 165,7 тисячі гривень, адже сплата перевищила очікування на 26,5 відсотка.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року (у 2020-му — один мільйон 771 тисяча 125 гривень). Цього року до переліку потрапили такі марки автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області