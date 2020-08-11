Цейтнотний фініш клубних турнірів

В останньому номері «ВЖ плюс» за п’ятницю ми встигли повідомити про те, що «Шахтар», здолавши через п’ять місяців німецький «Вольфсбург» і в повторному матчі 1/8 фіналу Ліги Європи (3:0), став чвертьфіналістом другого за рангом європейського кубкового турніру. А ось про те, чи виявилося гірникам до снаги пробитися до півфіналу, за всього бажання, повідомити не зможемо.

Утім, прихильники гри мільйонів результат сьогоднішнього вечірнього протистояння в німецькому Гельзенкірхені зі швейцарським «Базелем», без сумніву, вже знатимуть. Перед поєдинком фаворитом уважався чемпіон України. Навіть попри те, що наставник помаранчево-чорних Луїш Каштру був переконаний: шанси команд на успіх однакові. А ось кому всміхнулася фортуна, перед зустріччю можна було тільки гадати.

Натомість імена перших двох півфіналістів Ліги Європи стали відомі вчора. Італійський «Інтер», обігравши «Байєр» із Леверкузена (2:1), очікує на переможця пари «Шахтар» — «Базель», з яким поміряється силами найближчої неділі, 16 серпня. До квартету найсильніших завдяки мінімальній перемозі над «Копенгагеном» (1:0) пробився й англійський «Манчестер Юнайтед», якому днем пізніше доведеться з’ясувати стосунки з переможцем пари «Вулверхемптон» — «Севілья».

А відзавтра в такому ж цейтнотному темпі в Португалії розпочинається чотириденна серія чвертьфінальних поєдинків Ліги чемпіонів. Розпочнуть її італійська «Аталанта» Руслана Малиновського і французький «Парі Сен-Жермен». Оцінюючи шанси суперників, експерти не забули нагадати, що річна заробітна плата лідера чемпіонів Франції Неймара перевищує заробітну плату всіх разом узятих гравців нинішнього клубу футболіста збірної України.

Далі, в четвер, 13 серпня, зіграють німецький «Лейпциг» та іспанський «Атлетико», в п’ятницю — іспанська «Барселона» і німецька «Баварія», а перед першим півфіналом Ліги Європи, в суботу, 15 серпня, — англійський «Манчестер Сіті» і французький «Ліон». Знову ж таки, стосовно фаворитів, то як же не згадати, що остання із французьких команд не пропустила до наступної стадії італійський «Ювентус» із самим Криштіану Роналду, який, здається, вже й не пригадає, коли змушений був припинити боротьбу так рано.

Півфінали Ліги чемпіонів, до речі, відбудуться відразу за матчами цієї ж стадії Ліги Європи. У вівторок, 18 серпня, переможець пари «Барселона» — «Баварія» зіграє з переможцем протистояння «Манчестер Сіті» — «Ліон». А днем пізніше стосунки з’ясують найсильніші в двобоях між «Лейпцигом» та «Атлетико», «Аталантою» і «Парі Сен-Жермен».

Фінальний же поєдинок Ліги Європи запланований на п’ятницю, 21 серпня, Ліги чемпіонів — на неділю, 23 серпня.

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