Вагомий урожай «Урожаю-2020»

Під час жнив і збору сільськогосподарських культур на Тернопільщині, як і по всій Україні, традиційно триває операція «Урожай-2020». Під час її проведення податківці аналізують правильність нарахування заробітної плати працівникам, які працюють на сільськогосподарських підприємствах, повноту та своєчасність сплати останніми податкових платежів, встановлюють осіб, які надають послуги власною технікою та з отриманням комерційної вигоди обробляють земельні ділянки понад два гектари, при цьому «забуваючи» декларувати такі доходи.

Не зайве нагадати, що від використання нелегальної праці, несплати податків насамперед втрачають місцеві бюджети. Відтак самі жителі територіальних громад не доотримують фінансів на удосконалення і розвиток інфраструктури населених пунктів.

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДПС у Тернопільській області, після проведеної аналітичної роботи у коло зору податківців потрапили 527 сільськогосподарських товаровиробників краю.

Після індивідуальних співбесід із керівниками 152 суб’єктів господарювання 2078 найманим працівникам підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож сума доходу збільшилася на 11 мільйонів 26 тисяч гривень. А бюджети додатково отримали один мільйон 936 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, два мільйони 461 тисячу гривень єдиного внеску та 166 тисяч гривень військового збору.

Окрім цього, 128 суб’єктів господарювання збільшили кількість найманих працівників на 1042 особи. Відтак легалізували 10 мільйонів 595 тисяч гривень доходу. Добровільне оформлення трудових відносин забезпечило надходження до скарбниць одного мільйона 916 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, двох мільйонів 329 тисяч гривень єдиного внеску та 161 тисячі гривень військового збору. А ще два мільйони 153,2 тисячі гривень податків і зборів донарахували порушникам після проведення сімнадцяти перевірок.

Із початку року податківці залучили до декларування 2105 осіб, які обробляють земельні ділянки площі яких перевищують два гектари. Вони задекларували шість мільйонів 79,8 тисячі гривень доходу та визначили до сплати один мільйон 94,7 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 92,5 тисячі гривень військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області