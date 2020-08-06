Внесок бізнесу на соціальні гарантії

Упродовж січня-липня 2020 року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили два мільярди 224,1 мільйона гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомив начальник головного управління ДПС в області Іван Пунько.

— Очікувані надходження перевищені на 306,7 мільйона гривень і склали 116 відсотків, — деталізував очільник податкового відомства. — Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 83 мільйони гривень або на 3,9 відсотка.

Лише в липні платники спрямували до бюджету 325,2 мільйона гривень єдиного внеску. Якщо порівняти з торішнім липнем, то приріст склав 11,9 мільйона або 3,8 відсотка.

Станом на початок серпня на Тернопільщині було 90807 платників єдиного внеску — 25346 юридичних осіб та 65461 фізична особа. Найбільше платників зареєстровано в Тернополі і Тернопільському районі — відповідно 36564 та 7814 осіб. Трохи менше тих, хто зареєстрований платником єдиного внеску, на Теребовлянщині (4201), Борщівщині (3608), Збаражчині (3425) та Гусятинщині — 3227 осіб.

— Доречно нагадати, що суб’єкти господарювання, які використовують працю найманих працівників, при нарахуванні та виплаті доходу, в тому числі й заробітної плати, на користь платників податків, зобов’язані сплачувати нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску не пізніше двадцятого числа наступного місяця, — наголосив Іван Пунько. — В разі несвоєчасної сплати єдиного внеску або не в повному обсязі до платника застосовуються фінансові санкції та пеня. За порушення порядку нарахування, обчислення і строків посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області