Важливо, Головне, Культура, Література, Особистості

Євген ДУДАР: «Ходжу поміж вірус і втішаюся природою»

05.08.202005.08.2020Автор Вільне Життя
Євген ДУДАР: «Ходжу поміж вірус і втішаюся природою»

Із гуру (патріархом, аксакалом) українського сатиричного письменницького цеху, нашим земляком Євгеном Дударем ми час від часу передзвонюємось. Йому цікаво почути, що нового у рідному краї, як справи в редакції нашої газети, яку він здавна любить. Я ж просто втішаюся, що можу отак запросто йому зателефонувати, розпитати про життя-буття та й почути оте щире, суто дударівське: «Галю, серденько, дякую за дзвіночок. Наче вдома побував».

Отож набираю хутір Мозамбік, що загубився серед мальовничої природи десь під Києвом. Живе письменник-сатирик саме там, насолоджуючись спілкуванням з братами нашими меншими. Відповідає одразу й першим розпитує про новини, як працюється колективу в умовах карантину, як пройшла передплатна кампанія на друге півріччя. Кажу, що тираж газети ми практично зберегли і це при тому, що з відомих причин не їздили по районах, не зустрічалися зі своїми шанувальниками. Наш читач залишається вірним газеті.

— Люди засумували за живим словом, — робить висновок Євген Дудар. — Його не замінить жоден комп’ютер чи гаджет. Коли береш у руки газету, охоплює особливе відчуття. Знаю з власного досвіду, бо сам залюбки читаю періодику.

А як живеться вам на вашому хуторі? Чи добрався до Мозамбіку коронавірус? — запитую.

— Ходжу поміж вірус. Воюю із сусідським котом. Він кашляти почав. Питаю: чи не підчепив часом віруса? Чи коти ним не хворіють? Але чую по телевізору, що таки хворіють. Тож кажу котові, щоб не ходив у гості, а краще самоізолювався.

Щось пишеться в цю літню спеку?

— Намагаюся писати. Але тільки напишу рядок-другий, біжу на двір, беру сокиру і починаю рубати дрова. Коли стукну по пальцях, згадую, що треба кидати. Маю написати 600 сторінок за три місяці. Не розкриватиму завчасу, що то за проєкт, але пропозиція цікава.

Скучаєте за рідним краєм?

— Ще й питаєш! Скучаю, сумую.

Давно вже не були?

— Я до Києва раз на місяць вибираюсь. Не до поїздок тепер.

І що, жодних новин?

— Є одна: уперше в житті постригся наголо. До того ж — сам, сів перед дзеркалом і постригся. Так, що доця не впізнала… Усе решта, як завше: комп’ютер, телевізор, гора паперів. Змушую себе працювати, бо трохи лінуюся. Це, напевно, від природи, адже Водолій завжди лінивий.

А як там ваше птаство? Далі горобці літають за вами до села, коли йдете в магазин, на пошту, а потім всідаються на дереві і чекають, поки звільнитеся?

— Горобці, мабуть, знайшли собі нового господаря. Уже не пантрують мене так сильно. Прилітають швидше в гості, сідають перед машиною і цвірінькають на всі лади. Напевно, щось розповідають, але людина не знає їхньої мови. Зате у мене нова подружка, горлиця Маруся. Такі сальто над машиною виробляє. Солов’ї звили гніздо у винограді і вивели пташенят перед самісіньким моїм вікном. Дивлюся на них, а вони на мене — і не тікають. Знають, що не зачеплю.

Садовина цьогоріч на Мозамбіку зародила?

— Ні. Дуже тішуся, що не буде яблук, слив, аличі. Не треба буде переробляти, заморожувати, а яблука зносити до льоху. До того ж ще маю торішні запаси, тож без вітамінів не залишуся.

Подаруєте кілька нових дударизмів нашим читачам?

— Звичайно. Передавай мої найщиріші вітання усім працівникам редакції і насамперед моїм давнім та добрим друзям Петрові Федоришину та Василеві Бурмі.

Ви з Бурмою як браття…

— Ми ж майже тезки: я Євгеній, а він — геній. Його книжка про замки — справжній шедевр. Та й усім землякам, усім читачам «Вільного життя плюс» по всій Україні бажаю здоров’я, здоров’я і ще раз здоров’я! Щоб поміж вірусом пройшлися — і він їх не зачепив.

Телефонувала Галина САДОВСЬКА.

Фото з архіву Євгена Дудара