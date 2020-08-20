…За договором оренди нерухомості

Згідно з підпунктом 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 розділу ІV Податкового кодексу України (ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 170.1.1 пункту 170.1 статті 170 ПКУ податковим агентом платника податку — орендодавця щодо його доходу від надання в оренду (емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

Податковим агентом платника податку — орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості, інших, ніж зазначені в підпункті 170.1.1 пункту 170.1 статті 170 ПКУ (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар (підпункт 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 ПКУ).

Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати в строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податковий розрахунок за формою 1ДФ) до контрольного органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише в разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається (підпункт «б» пункту 176.2 статті 176 ПКУ).

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку за формою 1ДФ затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 із змінами та доповненням.

Згідно з довідником ознак доходів, наведених у додатку до порядку за номером 4:

— під «106» ознакою доходу відображається дохід від надання земельної частки (паю) в лізинг, оренду або суборенду;

— під «195» ознакою доходу відображається дохід від надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю в лізинг, оренду, суборенду, емфітевзис;

— під «196» ознакою доходу відображається дохід від надання майна (крім земельної частки (паю), земельної ділянки сільськогосподарського призначення, майнового паю) в оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області