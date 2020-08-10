Задля підтримки армії

Упродовж семи місяців 2020 року платники податків Тернопільщини на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету 163 мільйони 554 тисячі гривень військового збору. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з торішніми січнем-липнем надходження зросли на 6,4 мільйона гривень, а сплата перевищила очікувані надходження на 154 тисячі гривень.

Лише в липні мешканці області сплатили 24 мільйони 769,9 тисячі гривень «патріотичного» платежу. Відтак надходження на зміцнення обороноздатності армії порівняно з аналогічним торішнім періодом зросли на 4,2 мільйона.

Варто нагадати, що військовий збір справляється з доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, до них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області