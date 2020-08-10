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Задля підтримки армії

10.08.202010.08.2020Автор Богдан Дікальчук
Задля підтримки армії

Упродовж семи місяців 2020 року платники податків Тернопільщини на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету 163 мільйони 554 тисячі гривень військового збору. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з торішніми січнем-липнем надходження зросли на 6,4 мільйона гривень, а сплата перевищила очікувані надходження на 154 тисячі гривень.

Лише в липні мешканці області сплатили 24 мільйони 769,9 тисячі гривень «патріотичного» платежу. Відтак надходження на зміцнення обороноздатності армії порівняно з аналогічним торішнім періодом зросли на 4,2 мільйона.

Варто нагадати, що військовий збір справляється з доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, до них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області