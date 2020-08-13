Заповнюємо форму №20-ОПП

Згідно з пунктом 8.1 розділу VIIІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588, платник податків зобов’язаний повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контрольний орган за основним місцем обліку шляхом подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, у порядку, встановленому розділом VIIІ згаданого порядку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пам’ятки для заповнення розділу 3 повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (додаток до повідомлення за формою №20-ОПП) розділу 3 «Відомості про об’єкти оподаткування платника податків» повідомлення за формою №20-ОПП заповнюються таким чином:

— при першому наданні зазначаються всі об’єкти оподаткування;

— при наступному поданні зазначається новий об’єкт оподаткування або об’єкт оподаткування щодо якого відбулися зміни.

Графа 2 «Код ознаки надання інформації» розділу 3 має значення:

1 — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування;

3 — зміна відомостей про об’єкт оподаткування;

6 — закриття об’єкта оподаткування.

При поданні інформації про новий об’єкт оподаткування до графи 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «1 — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування».

При зміні відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, зазначається оновлена інформація про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, та до графи 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «3 — зміна відомостей про об’єкт оподаткування».

При зміні призначення об’єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об’єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками: в одному зазначається інформація про закриття об’єкта оподаткування, призначення якого змінюється (до графи 2 вноситься значення «6 — закриття об’єкта оподаткування»), у другому — оновлена інформація про об’єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого (до графи 2 вноситься значення «1 — первинне надання інформації про об’єкти оподаткування»), при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється.

Графа 3 «Тип об’єкта оподаткування» заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, що оприлюднений на офіційному вебпорталі ДПС (http://tax.gov.ua/Головна/Довідники/Типи об’єктів оподаткування) та розміщується на інформаційних стендах у Центрах обслуговування платників.

Графа 4 «Найменування об’єкта оподаткування» (зазначити у разі наявності) заповнюється якщо об’єкт обліковується з найменуванням.

Графа 5 «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» — це числове значення, яке складається з коду типу об’єкта оподаткування та внутрішнього ідентифікатора, прийнятого самою особою, що складається з 5-ти знаків.

Наприклад:

— для кафе ідентифікатор об’єкта оподаткування може бути 24700001, де 247 — код типу об’єкта оподаткування відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, 00001 — внутрішній ідентифікатор, прийнятий особою.

При зміні місцезнаходження об’єкта оподаткування зазначається його нове місцезнаходження.

Графи 6—7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування» заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою, що розміщений на офіційному вебпорталі Державної служби статистики України.

У графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» зазначається: 1 — будується/готується до введення в експлуатацію; 2 — експлуатується; 3 — тимчасово не експлуатується; 5 — непридатний до експлуатації; 6 — об’єкт відчужений/повернутий власнику; 7 — зміна призначення/перепрофілювання; 8 — орендується; 9 — здається в оренду.

У графі 10 «Вид права на об’єкт» зазначається: 1 — право власності; 2 — право володіння; 3 — право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій); 4 — право господарського відання; 5 — право оперативного управління; 6 — право постійного користування; 7 — право довгострокового користування або оренди; 8 — право короткострокового користування, оренди або найму; 9 — іпотека; 10 — довірче управління майном.

На підставі проставленої відповідної позначки в графі 11 здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку в контрольному органі за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

Графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)» заповнюється у разі реєстрації об’єкта оподаткування у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, таким номером є: кадастровий номер — для земельної ділянки; реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна — для нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки; номер кузова транспортного засобу — для легкового автомобіля; номер шасі транспортного засобу — для вантажного автомобіля та причепа; бортовий реєстраційний номер — для суден; реєстраційний знак — для повітряних суден тощо).

Під час надання повідомлень за формою №20-ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об’єкт оподаткування (наприклад, якщо подається інформація про об’єкти оподаткування — офіс, склад, склад-магазин, розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об’єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні: офіс, склад, склад-магазин).

Принцип укрупнення інформації не застосовується під час надання інформації про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які підлягають реєстрації у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера (наприклад, у повідомленні за формою № 20-ОПП надається інформація і про земельну ділянку, і про об’єкт нежитлової нерухомості, що розташований на ній).

Якщо в суб’єкта господарювання наявні однотипні автомобільні транспортні засоби (за видом моделі авто, використанням, призначенням, станом та видом права власності тощо), інформація про них подається одним рядком, при цьому в графі 3 «Тип об’єкта оподаткування» зазначається «автомобільні транспортні засоби» та в графі 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» — кількість таких транспортних засобів.

Повідомлення за формою №20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування, які зареєстровані у відповідному державному органі без присвоєння реєстраційного номера (кадастрового номера, реєстраційного номера об’єкта нерухомого майна), подаються до контрольного органу за основним місцем обліку в паперовому вигляді з доданням копії документа, що підтверджує реєстрацію об’єкта оподаткування у відповідному державному органі. У такому разі графа 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування» повідомлення за формою №20-ОПП не заповнюється (пункт 8.4 розділу VIIІ порядку).

Інформація про об’єкти оподаткування такі, як товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), операції з постачання товарів (робіт, послуг) відображається у відповідній податковій звітності платника податків (податкові декларації з податку на прибуток, з податку на додану вартість, податковий розрахунок за формою № 1ДФ тощо), тому про такі об’єкти оподаткування не потрібно повідомляти у повідомленні за формою №20-ОПП.

Платники податків можуть переглянути інформацію про об’єкти оподаткування та контрольні органи, в яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку, в приватній частині електронного кабінету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області