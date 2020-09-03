А з учасницями світових першостей не хочете позмагатися?

У спортивному клубі тернопільського «Інваспорту», який уже давно став рідною домівкою для своїх вихованців, визначилися лауреати чемпіонату області з шашок-64 серед осіб з інвалідністю.

На урочистому відкритті змагань до учасників інтелектуальних баталій із вітальним словом звернулися начальник центру, заслужений працівник фізичної культури та спорту, заслужений тренер України Віктор Федорчак, а також його попередник на цій посаді, заслужений працівник фізичної культури та спорту України Олег Юзчишин, який нещодавно вийшов на заслужений відпочинок.

А головний суддя змагань, майстер спорту Пантелеймон Яблонський ознайомив шашкістів із регламентом чемпіонату і також побажав їм домогтися успіху в чесній спортивній боротьбі. Наголосивши на необхідності дотримання спортсменами санітарно-гігієнічних норм, пов’язаних із пандемією коронавірусу.

Стосовно ж самих баталій, то участь у них п’яти кандидатів у майстри спорту, кількох спортсменів інших розрядів, без сумніву, гарантувала напружену суперечку.

Скажімо, після завершення жіночого турніру на п’єдестал пошани піднялися тільки кандидатки в майстри спорту. Титул переможниці дістався срібній призерці чемпіонату Європи в особистому і командному заліках Мар’яні Хримко з Тернополя. За нею — срібна призерка чемпіонату світу серед молоді віком до 23-х років та бронзова чемпіонату Європи Ольга Концевич із Бережан. А третє місце дісталося учасниці чемпіонатів світу та Європи Ларисі Харчук, яка на планетарній першості фінішувала четвертою.

Натомість у чоловічих баталіях тріумфував першорозрядник Сергій Карагодін, який у боротьбі за першість випередив Петра Яськіва і кандидата в майстри Руслана Пронозюка.

Переможці і призери нагороджені медалями та грамотами.

На фото: лауреати жіночого турніру

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»