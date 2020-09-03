Електронний кабінет знає все

Механізм здійснення ДПС автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового (зіставлення) для забезпечення перевірки повноти декларування та сплати акцизного податку платниками податку з обсягів ввезеного на митну територію України, виробленого та реалізованого на митній території України пального або спирту етилового визначено Порядком здійснення Державною податковою службою автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 2020 року за номером 715 «Про затвердження Порядку здійснення Державною податковою службою автоматичного зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового».

Під час проведення зіставлення використовуються показники:

— системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового;

— Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі/Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового.

Зіставлення здійснюється за показниками станом на перше число місяця, що настає за звітним.

Зіставлення проводиться починаючи із 16 числа кожного місяця, що настає за звітним.

Зіставлення за одним звітним періодом може проводитися протягом трьох років.

Інформація за результатами зіставлення оновлюється та оприлюднюється щомісяця і розміщується для платників у закритій частині електронного кабінету не пізніше 20 числа кожного місяця, що настає за звітним. Доступ до інформації є безоплатним (пункт 9 згаданого порядку).

Результати автоматичного співставлення платник акцизного податку може отримати, подавши запит на отримання в електронному вигляді повідомлення про результати зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів та залишків обігу спирту етилового в електронному вигляді (форма J/F 1305801) з можливістю вибрати період зіставлення та уніфікований номер акцизного складу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області