Коли з ладу вийшов програмний РРО

Головне управління ДПС у Тернопільській області звертає увагу суб’єктів господарювання. При несправності програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) необхідно встановити вид несправності та:

— якщо несправність у вигляді порушення роботи програмного забезпечення (ПЗ), то необхідно оновити версію ПЗ ПРРО та повторити процедуру закриття зміни;

— якщо несправність пристрою (пошкодження), то необхідно подати повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №2-ПРРО (J1316701) (додаток 2 до Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 червня 2020 року за номером 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року за номером 547» із позначкою про несправність та після відновлення роботи пристрою подати заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою №1-ПРРО (J/F 1316602) (додаток 1 до порядку) із позначкою про відновлення роботи;

— якщо пристрій викрадено або втрачено, то необхідно подати повідомлення за формою №2-ПРРО з позначкою про крадіжку. У такому випадку реєстрація ПРРО скасовується та потрібно повторно зареєструвати ПРРО, якому буде присвоєно інший фіскальний номер.

Фото відділу пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області