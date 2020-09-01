Мала податкова реформа: місцеві податки

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує цикл роз’яснень нововведень, передбачених Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Деякі законодавчі норми цього Закону набрали чинності 23 травня 2020 року.

Зокрема:

— змінюються строки прийняття та оприлюднення органами місцевого самоврядування рішень про ставки місцевих податків, а також інформування контрольних органів про прийняті рішення;

— контрольні органи зобов’язуються інформувати органи місцевого самоврядування про стан розрахунків із місцевими бюджетами;

— встановлюється визначення «Доба» та «Розрахункова година» для визначення бази справляння туристичного збору;

— встановлюються можливості визначення податкових зобов’язань із плати за землю на підставі невнесених до державних реєстрів правовстановлювальних документів на земельні ділянки;

— уточнюється порядок нарахування та надсилання контрольним органом фізичним особам сум плати за землю.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області