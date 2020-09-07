У січні-серпні 2020 року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили два мільярди 574,6 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 123,4 мільйона гривень більше, ніж торік за аналогічний період.

— З усієї суми надходжень, — повідомив начальник головного управління ППС у Тернопільській Іван Пунько, — до державного бюджету платники спрямували 652,7 мільйона гривень цього платежу. Місцеві ж скарбниці поповнилися на один мільярд 921,9 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Посадовець також зазначив, що платниками податку є як фізичні особи-резиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, і іноземні доходи, так і фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи з джерел їх походження в Україні, а також податкові агенти.

— Цей платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць, — наголосив очільник ГУ ДПС в області. Основну частину в його надходженнях займає оподаткування заробітної плати та інших доходів громадян. Тому протидія тіньовим процесам на ринку праці — одне з пріоритетних завдань служби.

Фото відділу прес-служби ГУ ДПС у Тернопільській області