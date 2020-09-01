Виправляємо помилки минулих періодів

При виправленні помилок за минулі податкові (звітні) періоди в складі звітної або звітної нової податкової декларації платника єдиного податку третьої групи розділ І «Загальні відомості» декларації заповнюється з урахуванням певних особливостей. На це звернули увагу в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема:

— у пункті 1 зазначається відмітка в одній із клітинок: звітна або звітна нова в залежності від типу декларації, яка подається;

— у пункті 2 — податковий (звітний) період, за який подається звітна або звітна нова декларація, ставиться одна з відміток: І квартал, півріччя, три квартали, рік та зазначається рік;

— у пункті 3 — податковий (звітний) період, що уточнюється в складі звітної або нової звітної податкової декларації, ставиться одна з відміток: І квартал, півріччя, три квартали, рік та зазначається рік;

— у пункті 4 — повне найменування, код за ЄДРПОУ, основний код виду економічної діяльності, код організаційно-правової форми господарювання, податкова адреса (місцезнаходження) платника;

— у пункті 5 — найменування контрольного органу, до якого подається декларація.

У розділі ІІ «Дохід, що підлягає оподаткуванню» та розділі ІІІ «Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку» звітної або звітної нової декларації платником зазначаються показники податкового (звітного) періоду, за який подається декларація.

У розділі ІV «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» звітної або звітної нової декларації визначається податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за податковий (звітний) період, зазначений у пункті 3 розділу І «Загальні відомості» декларації.

При цьому:

— у рядку 11 зазначається сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, в залежності від форми декларації, яка подавалася за податковий (звітний) період, який уточнюється.

Згідно з приміткою до цього рядка, в залежності від форми декларації, яка подавалася у податковому (звітному) періоді, який уточнюється, заноситься:

— показник рядка 10 декларації;

— показник рядка 9 декларації;

— показник рядка 9 або 24, або 36 (в разі переходу протягом року на іншу групу платника єдиного податку) декларації;

— у рядку 12 – уточнена сума податкових зобов’язань за квартал податкового (звітного) періоду, у якому виявлена помилка;

— у рядку 13 — сума єдиного податку, яка збільшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки (рядок 12-рядок 11 декларації);

— у рядку 14 — сума єдиного податку, яка зменшує податкове зобов’язання в зв’язку з виправленням помилки. Вказується позитивне значення розрахунку: рядок 11-рядок 12 декларації;

— у рядку 16 зазначається сума штрафу в розмірі 5 відсотків від суми недоплати (рядок 13 Х 5 %);

— у рядку 17 — сума пені самостійно нарахована відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та другого абзацу пункту 129.4 статті 129 Податкового кодексу України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області