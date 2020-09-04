Витрати на страхування життя можна частково повернути

Відповідно до статті 166 Податкового кодексу України платник податку має право включити до податкової знижки суму витрат на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, які він сплатив страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як за себе так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До розрахунку податкової знижки включаються понесені витрати за кожний із повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування, розмір яких не перевищує:

— 2690 гривень — при страхуванні особисто платника податку або за пенсійним контрактом із недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю;

— 1345 гривень — при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом із недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю.

Для отримання податкової знижки за 2019 рік громадяни мають подати декларацію про майновий стан і доходи, розрахункові та платіжні документи, які підтверджують здійснені платником податків витрати. Декларацію необхідно подати до контрольного органу, в якому перебуває на обліку платник до 31 грудня 2020 року в один із наведених способів:

— особисто або уповноваженою на це особою;

— засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу;

— надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Варто також врахувати, якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористається правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Фото відділу прес-служби ГУ ДПС у Тернопільській області