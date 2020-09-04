Зріс мінімальний розмір єдиного внеску

Внесено зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», яким передбачено збільшення мінімальної заробітної плати з першого вересня поточного року до 5000 гривень на місяць. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до Закону України від 8 липня 2020 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:

— максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок;

— мінімальний страховий внесок — сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, що визначений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Відповідно мінімальний страховий внесок з єдиного внеску у 2020 році становить:

— з 1 січня по 31 серпня — 4723х22%=1039,06 грн;

— з 1 вересня по 31 грудня — 5000х22%=1100 грн.

Максимальна база для нарахування ЄВ у 2020 році:

— з 1 січня по 31 серпня — 70845 грн;

— з 1 вересня по 31 грудня — 75000 грн.

Згідно із статтею 7 Закону за номером 2464 єдиний внесок нараховується:

— для фізичних осіб-підприємців (крім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність і отримують дохід від цієї діяльності та членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, — на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. У разі, якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом за номером 2464.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску:

— для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, — на суму, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом за номером 2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Відтак для фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність та членів фермерського господарства з першого вересня 2020 року мінімальна сума єдиного внеску на місяць становить 1100 (5000 х22%).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області