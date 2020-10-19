Андрій ПЕТРИШИН: «Як скористатися програмним РРО суб’єктам господарювання?»

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області нещодавно відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник відділу обліку платників, об’єктів оподаткування, ведення реєстрів, реєстрації за окремими видами податків, ведення Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, розгляду звернень державних органів, електронних сервісів та електронного документообігу, організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг управління електронних сервісів Андрій Петришин протягом години спілкувався з усіма охочими на тему, як суб’єктам господарювання скористатися програмним РРО.

— Що потрібно для роботи з програмним РРО?

— Насамперед оберіть програмне забезпечення та отримайте кваліфікований електронний підпис (КЕП) для відповідальної особи, щоб підписувати (завіряти) фіскальний чек програмного РРО.

Наступний крок — зареєструйте касира на фіскальному сервері, відправивши повідомленняпро надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа(форми J1391801/F1391801) через Єдине вікно подання електронної звітності або через M.E.Doc.

Фіскальний чек програмного РРО можна завірити також електронною печаткою суб’єкта господарювання, на якого зареєстровано програмний РРО.

Далі зареєструйте господарську одиницю, де буде використовуватися програмне РРО. Для цього подайте форму за номером 20-ОПП.

Нагадаю, що господарська одиниця — це стаціонарний або пересувний об’єкт, у тому числі транспортний засіб, де реалізуються товари чи надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Рухаємося далі. Зареєструйте в кількості, яка вам потрібна, каси на фіскальному сервері. Подайте заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (форми J1316602/F1316602). Для кожного програмного РРО подається окрема заява.

Після чого фіскальний сервер ДПС присвоює фіскальний номер програмного РРО із внесенням даних до Реєстру програмного РРО. Дата формування фіскального номера програмного РРО і буде датою його реєстрації.

— В якому випадку податкова відмовляє в реєстрації програмного РРО?

— Відмова в реєстрації програмного РРО формується, якщо:

— автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог щодо електронного документообігу (обов’язковість та/або послідовність підписання електронного документа, невідповідність електронного документа затвердженому формату (стандарту), не заповнення обов’язкових реквізитів, недійсність електронних підписів та/або печаток підписантів заяви про реєстрацію програмних РРО, не підтвердження права підписанта на подання заяви тощо);

— програмний РРО із зазначеним у заяві найменуванням уже зареєстрований;

— щодо господарської одиниці, вказаної в заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контрольний орган або відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання;

— суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

— виявлено розбіжності даних, вказаних у заяві, з даними щодо обліку та реєстрації суб’єкта господарювання в контрольних органах як платника податків.

Як через ПРРО програмувати найменування товарів (послуг)?

— Програмування найменування товарів (послуг) через програмний РРО здійснюється оператором (касиром) самостійно шляхом додавання таких товарів за допомогою самого програмного забезпечення або за допомогою імпорту раніше підготованого переліку номенклатури, який формується для кожного програмного забезпечення в окремому форматі згідно з інструкцією, що додається до того ж архіву, що і програмне забезпечення.

— Яким чином вносяться зміни до даних про програмний РРО?

— Призміні даних про програмний РРО до контрольного органу подається заява про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою №1-ПРРО із позначкою в рядку 1 розділу 1 «Дія» «Зміни (крім перереєстрації)».

При цьому заява подається суб’єктом господарювання за умови направлення останнього фіскального звітного чека та закриття останньої зміни на такому програмному РРО.

— Чи правда, що в зв’язку з карантинними заходами змінювалися дати для обов’язкового застосування підприємцями РРО?

— Так. Із першого квітня 2021 року, використання РРО стане обов’язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, незалежно від видів діяльності.

Зауважу, що РРО та/або програмне РРО не потрібно використовувати спрощенцям першої групи, а також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства.

— Куди звертатися при виникненні технічних чи інших проблем із застосуванням програмного РРО?

— При виникненні технічних, методологічних запитань необхідно звертатися за телефоном гарячої лінії ДПС України (0800)-501-007 або до головного управління ДПС в області за номером (0352)43-46-42.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області