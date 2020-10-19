Тернопільську прописку змінять на закарпатську…

У Чернігові визначилися переможці і призери юніорського чемпіонату України з літнього біатлону пам’яті заслуженого тренера України В. В. Ломаєва. За підсумками спринтів, гонок переслідування, перегонів із масового старту і змішаних естафет двічі піднялися на п’єдестал пошани і тернопільські стріляючі лижники.

Власне, вже перший змагальний день склався успішно для наших земляків. У надзвичайно напруженому спринті серед дівчат молодша сестра Анастасії Меркушиної Олександра менш ніж на секунду випередила досвідченіших конкуренток, ставши чемпіонкою. Повторити її успіх мав усі шанси і Віталій Мандзин з обласної ШВСМ. Однак на фініші програв головному суперникові трохи більше 22-х секунд, виборовши друге місце. Обоє, до речі, допустили по одному промахові.

А ось після проведених наступного дня гонок переслідування місце на п’єдесталі пошани вдалося втримати лише Віталієві, який дістався фінішу третім.

Та не ці події стали головними під час літніх юніорських баталій. Уже перед завершенням чемпіонату стало відомо — нещодавно створена Закарпатська регіональна федерація біатлону поповнилася двома талановитими спортсменками — сестрами Анастасією та Олександрою Меркушиними. І старшій із них очільник згаданої новоствореної регіональної федерації тиждень тому вручив ключі від нової квартири в Хусті.

Що це означає, мабуть, пояснювати особливо не потрібно. Хоча і самі біатлоністки, ї їхні тренери-батьки ще представляють на всеукраїнських і міжнародних змаганнях Тернопільщину, очевидно, невдовзі дівчата змінять прописку. Особливо з огляду на те, що на урочистій церемонії був присутній і президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, а сама Анастасія заявила, що для неї велика честь виступати за Закарпаття.

На фото: Віталій МАНДЗИН (справа) після вдалого виступу в гонці переслідування.

Фото із сайту Федерації біатлону