Внесок малого бізнесу до скарбниць територіальних громад

Упродовж січня-вересня 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих скарбниць Тернопільщини 476 мільйонів 64,9 тисячі гривень єдиного податку — на 16,6 мільйона більше, ніж очікувалося. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 37 мільйонів 707 тисяч гривень.

Значна частина сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За три квартали цього року вони сплатили 326 мільйонів 828,4 тисячі гривень єдиного податку, що на 32 мільйони 945,8 тисячі гривень більше, ніж торік. Додаткові надходження склали 3,8 мільйона, оскільки сплата перевищила очікування на 4,4 відсотка.

Юридичні особи — спрощенці перерахували за цей період 62 мільйони 861,7 тисячі гривень єдиного податку — на 2,6 мільйона більше очікуваного. Порівніно ж із січнем-вереснем 2019 року надходження збільшилися на 62 мільйони 861,7 тисячі гривень.

Сільгоспвиробники (це четверта група спрощенців) сплатили з початку 2020 року 86 мільйонів 374,8 тисячі гривень єдиного податку. Приріст до минулого року склав три мільйони, а до очікуваних — 10,2 мільйона гривень.

Єдиний податок — платіж, який в повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області