Єдиний податок до бюджетів територіальних громад Тернопільщини

За п’ять місяців цього року представники бізнесу Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів області 593,7 мільйона гривень єдиного податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження цього платежу зросли на 196,1 мільйона.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Упродовж січня-травня вони сплатили 457 мільйонів гривень єдиного податку, що на 174,6 мільйона, або ж майже на 62 відсотки більше, ніж за відповідний період 2023 року.

Юридичні особи третьої та четвертої груп перерахували за цей період 136,7 мільйона гривень єдиного податку — на 21,5 мільйона більше, ніж торік у січні-травні.

Єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області