Із нагоди Дня Святого Миколая на Теребовлянщині відбулася ціла низка фізкультурно-оздоровчих стартів. Організував їх Центр розвитку спорту та фізичного виховання Теребовлянської міської ради.

Як повідомив директор центру Ярослав Королюк, спочатку в древньому місті провели юнацький турнір із боксу, участь в якому, крім господарів, узяли юні майстри шкіряної рукавички з Кременця і Тернополя. Жоден з юнаків не виявив слабкості, в кожному бою намагався триматися до останнього.

Юні боксери є прикладом для багатьох ровесників і гордістю для своїх батьків. Нагоду випробувати власні сили вони дістали завдяки тренерові клубу «Характерник» Віталієві Москві.

Далі підійшла черга і до юних прихильників мініфутболу. Свою майстерність продемонстрували шість команд 2009—2010 років народження. У змаганнях узяли участь шість колективів. Турнір завершився перемогою команди з Гусятина. За нею — перший колектив тернопільського спортклубу «Чемпіон» і тернопільська «Нива». Лауреатів нагородили кубками, медалями і грамотами Центру розвитку спорту та фізичного виховання Теребовлянської міської ради.

На люб’язне запрошення господарів минулого понеділка відгукнулися і волейболісти 2004 року народження з дитячо-юнацьких спортивних шкіл Тернополя, Луцька і Стрия. Азартні баталії завершилися перемогою Тернопільської ОДЮСШ. Друге місце вибороли юнаки з Львівщини, третє — команда Центру розвитку спорту та фізичного виховання Теребовлянської міської ради.

А спільно з Теребовлянською районною федерацією футболу був проведений турнір із мініфутболу серед дорослих. Участь у ньому взяли 24 команди. Фінальна стадія завершилася перемогою аматорів гри з Микулинців. Друге місце дісталося «Ниві» з Лошнева, третє — команді з Хмелівки. А теребовлянські «Ветерани» фінішували четвертими.

Нарешті, подарунків від Миколая дочекалися і наймолодші прихильники футболу 2013—2014 років народження. Для них організували турнір із промовистою назвою «Крок до мрії». Всіх його учасників, які тренуються під керівництвом Володимира Лукачика, нагородили грамотами і медалями.

Фото з архіву організаторів