Незабутні змагання і зустріч з уславленою атлеткою

Новий біатлонний центр гірськолижного курорту «Буковель» нещодавно вперше став ареною проведення чемпіонату України з цього виду спорту. А в розташованій неподалік Ворохті наприкінці минулого тижня дістали можливість позмагатися і юні стріляючі лижники з Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту та Тернопільського району.

Юнаки і дівчата чотирьох вікових груп (від п’ятнадцяти років і молодші) узяли участь у відкритій першості Івано-Франківської ОКДЮСШ зимових видів спорту з лижних перегонів «Різдвяні старти». І в усіх наші земляки не залишилися без нагород. У найстаршій, скажімо, другою фінішувала підопічна Ігоря Починка Соломія Сидяга, третім — Олександр Дацько з Тернопільського району, яким опікується Михайло Кручовий.

Медальну естафету продовжили й молодші вихованці двох згаданих наставників. Баталії юнаків і дівчат 2007—2008 років народження порадували перемогою Костянтина Марценюка і «сріблом» Ольги Процик з нашого обласного центру та третіми місцями Максима Підручного й Елеонори Русин із Тернопільського району.

Сповнені рішучості домагатися успіху під час кожного зі стартів і вихованці ОДЮСШ із двох молодших вікових груп. Серед тих, кому не більше одинадцяти, не було рівних Аліні Бауер. Третіми ж фінішували Олена Доценко та Андрій Сидяга. Нарешті, серед найменших дівчат подвійну перемогу відсвяткували Анастасія Доценко і Катерина Маценко.

Додайте до цього ще й перемогу серед найстарших Олександра Яськіва з Тернопільського району, який, щоправда, виступав поза конкурсом, четверті-п’яті місця його земляків і стане зрозумілим, що юні тернопільські біатлоністи з лижниками були одними з найкращих під час відкритої першості сусідньої області.

Змагання у Ворохті надовго запам’ятаються нашим юним землякам ще й тому, що діти мали унікальну можливість зустрітися і поспілкуватися з першою призеркою зимових Олімпіад за часів незалежності нашої держави, біатлоністкою Валентиною Цербе-Несіною.

Фото Оксани МАРЦЕНЮК