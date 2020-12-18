Один із бюжетоформуючих платежів дохідної частини місцевих скарбниць

Упродовж січня-листопада 2020 року суб’єкти господарювання Тернопільської області спрямували на розвиток територіальних громад три мільярди 801,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 278,6 мільйона гривень або на 7,9 відсотка. Додаткові надходження склали 273,1 мільйона гривень, адже сплатили на 7,7 відсотка більше, ніж очікувалося.

З усієї суми надходжень державний бюджет отримав 962,1 мільйона. Місцеві ж бюджети поповнилися на два мільярди 839,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Додатково скарбниці отримали 68,6 та 204,5 мільйона гривень відповідно, оскільки сплата перевищила очікування до держбюджету на 7,7 відсотка, а до місцевих — на 7,8 відсотка.

Варто пам’ятати, що цей платіж є одним із бюджетоформуючих дохідної частини місцевих скарбниць. По області частка податку на доходи фізичних осіб у надходженнях до місцевих бюджетів складає 70 відсотків, а в скарбниці міста Тернополя — 60 відсотків. Необхідно зауважити, що ці кошти використовуються на реалізацію різних соціальних програм краю, виплату стипендій, різних допомог тощо. Тому суб’єкти господарювання, які дбають про добробут рідної Тернопільщини, зобов’язані дотримуватися законодавства про оплату праці та сплачувати податок на доходи фізичних осіб у повному обсязі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області