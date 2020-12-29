Почесні відзнаки з нагоди ювілею

Сьогодні голова Тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос» Георгій Гунтік вручив ще дві відзнаки «Почесний ветеран ФСТ «Колос», яких відомі в нашому краї працівники фізичної культури і спорту удостоєні з нагоди поважного сімдесятилітнього ювілею сільського товариства.

За багаторічну сумлінну працю та з нагоди ювілею нагороди вручені голові Підгаєцького районного ФСТ «Колос», майстрові спорту з біатлону Володимирові Стирчаку і заслуженому працівникові фізичної культури і спорту, заслуженому тренерові України Ігореві Починку.

Фото Тернопільської територіальної організації «Колоса»