Порушували правила торгівлі алкоголем і тютюном

Упродовж січня-листопада 2020 року фахівці управління контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС у Тернопільській області провели 261 перевірку суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму 13 мільйонів 444,3 тисячі гривень.

Під час перевірок встановлено 308 порушень щодо реалізації та виробництва підакцизних товарів та застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі та громадського харчування. Зокрема, виявлено 68 фактів торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, 44 випадки продажу тютюнових виробів із полиць самообслуговування, 38 фактів необладнання та відсутності реєстрації рівнемірів-лічильників та витратомірів-лічильників пального, неподання звітності про залишки пального.

Серед найпоширеніших порушень — роздрібна торгівля алкоголем без наявності ліцензій (30 випадків), реалізація алкоголю на розлив (25 фактів) та зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв з ознаками підробки (18 випадків) тощо.

Також із початку року анульовано 317 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, скасовано 228 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробними.

Загалом станом на початок грудня цього року на території області суб’єкти господарювання застосовують 4621 ліцензію, з яких 2497 — на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2124 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області