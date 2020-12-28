Як фіксуватимуть доходи підприємці з нового року

Законом України від 14 липня 2020 року за номером 786-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців» пункт 296.1 статті 296 Податкового кодексу України (ПКУ) викладено в новій редакції. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із першого січня 2021 року для фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, передбачено ведення обліку в довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів, а для фізичних осіб-підприємців — платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведення обліку в довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів та витрат.

При цьому визначено, що облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді.

Податківці також зауважили, що ДПС України рекомендує платникам першої-третьої груп єдиного податку продовжувати ведення книг обліку та книг обліку і витрат за формами, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 579.

Також Законом України від першого грудня 2020 року за номером 1017-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій» внесені зміни до пункту 291.4 статті 291 ПКУ. Відповідно до них суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, зокрема фізичні особи-підприємці, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

— перша група — фізичні особи-підприємці, обсяг доходу яких протягом календарного року не повинен перевищувати 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року;

— друга група — фізичні особи-підприємці, обсяг доходу яких протягом календарного року не повинен перевищувати 834 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року;

— третя група — фізичні особи-підприємці, обсяг доходу яких протягом календарного року не повинен перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року;

Відповідно до внесених змін із першого січня 2021 року до першого січня 2022 року реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами-підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

— реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

— реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

— реалізацію ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області