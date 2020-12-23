Заниження ПДФО відображають у податковому розрахунку

Відповідно до підпункту 20.1.43 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (ПКУ) посадові особи органів державної податкової служби мають право, зокрема, проводити у визначеному законодавством порядку перевірку показників, пов’язаних із своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплатою усіх передбачених ПКУ податків та зборів, виконанням законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Результати перевірок, під час яких виявлено порушення, оформлюють актом (стаття 86 ПКУ).

На підставі пункту 58.1 статті 58 ПКУ контрольний орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення (ППР).

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4.

Податковий розрахунок — документ, який свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. На підставі відомостей щодо сум утриманого та/або сплаченого податку, які зазначаються в податковому розрахунку за формою №1ДФ, нарахування податкового зобов’язання не проводиться (пункт 1.2 розділу І згаданого порядку).

Розділом III порядку передбачено, що податковий розрахунок за формою 1ДФ заповнюється таким чином:

— у графах 3 та 3а відображається сума нарахованого та виплаченого доходу за відповідний звітний період з урахуванням донарахованої суми;

— у графах 4 та 4а відображається сума податку на доходи фізичних осіб з урахуванням суми недоплати/переплати.

Таким чином, якщо при проведенні контрольним органом документальної перевірки встановлено заниження податку на доходи фізичних осіб за минулий період та вручено ППР, то результати такої перевірки відображаються податковим агентом у податковому розрахунку формою №1ДФ у звітному (податковому) кварталі, в якому узгоджено податкове зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб.

Фото відділу пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області