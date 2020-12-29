Застосування РРО чи ПРРО при наданні послуг бібліотеками

Відповідно до статті 10 Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та/або програмних РРО (ПРРО) із використанням розрахункових книжок (РК) та книг обліку розрахункових операцій (КОРО), а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій із продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим, встановлюються Кабінетом міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної політики, формування та реалізацію державної фінансової політики. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Постановою Кабінету міністрів України від 23 серпня 2000 року за номером 1336 затверджений Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій із використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій.

Згідно з пунктом 13 згаданого переліку при наданні послуг бібліотеками суб’єктам господарювання дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО та/або ПРРО з використанням РК та КОРО.

Пунктом 2 Постанови за номером 1336 встановлено, що при перевищенні річного обсягу розрахункових операцій із продажу товарів (надання послуг) 500 тисяч гривень на один суб’єкт господарювання, для форми проведення діяльності, визначеної, зокрема, пунктом 13 переліку за номером 1336, застосування РРО та/або ПРРО є обов’язковим.

Відповідно до пункту 2 додатка до постанови Кабінету міністрів України від 7 лютого 2001 року за номером 121 «Про терміни переведення суб’єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій» із змінами та доповненнями при перевищенні граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний у місячний термін із дати перевищення річного обсягу розрахункових операцій зареєструвати та проводити розрахунки із застосовуванням РРО та/або ПРРО.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області