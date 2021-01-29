Без штрафних санкцій

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Пунктом 9 прим.11.1 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями встановлено, що тимчасово штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 Закону за номером 2464 не застосовуються за такі порушення, вчинені щодо періодів із першого березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19):

— несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ);

— неповна сплата або несвоєчасна сплата суми ЄВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄВ (авансових платежів);

— несвоєчасне подання звітності, передбаченої Законом за номером 2464, до контрольних органів.

Окрім того, пунктом 9 прим.11.2 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464 встановлено, що протягом періодів із першого березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) платникам ЄВ не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області