Інтернет послуги — без РРО

Головне управління ДПС у Тернопільській області проінформувало, що Законом України від першого грудня 2020 року за номером 1017-IХ «Про внесення змін до податкового кодексу України та інших Законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій» внесено зміни до Закону України від 6 липня 1995 року за номером 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Ці зміни вступили в дію з першого січня 2021 року.

Згідно з внесеними змінами до статті 9 «Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються» доповнено пунктом 14 такого змісту: «при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів».

Із врахуванням внесених змін до статті 9 Закону за номером 265 реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Таким чином, якщо споживач використовуючи мережу інтернет, замовляє послуги і розрахунки за них здійснює виключно із застосуванням електронного платіжного засобу та платіжних систем (LigPay, Portmone, EasyPay, PayPong, Ipay.ua, City24, Приват24), то такі операції здійснюються без застосування РРО надавачем послуг.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області