На соціальні гарантії

Як повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина, впродовж 2020 року платники Тернопільщини перерахували до державного бюджету чотири мільярди 128,2 мільйона гривень єдиного внеску. «Порівняно з січнем-груднем 2019 року надходження зросли на 7,7 відсотка або на 294,9 мільйона гривень», — констатував посадовець.

У грудні сплата єдиного внеску склала 479,5 мільйона гривень. Приріст до грудня 2019 року склав 20,4 відсотка або 81,2 мільйона гривень.

Податківець також повідомив, що на початок 2021 року на території області було 92747 платників єдиного внеску. При цьому 66959 із них складають фізичні особи, а юридичні — 25788 осіб.

«Вважаю за доречне нагадати, що оскільки з січня 2021 року змінився розмір мінімальної заробітної плати (6000 гривень), то й збільшилася мінімальна сума єдиного внеску на місяць. Відтепер вона складає 1320 гривень, а максимальна база для нарахування єдиного внеску — 90000 гривень», – наголосив Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області