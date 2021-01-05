Нові рахунки для сплати податкових платежів

У зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої населених пунктів України та на виконання листа головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області за номером №5-06.1-06/6365 від 16 грудня 2020 року відкрито нові бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податківці звернули увагу, що датою початку здійснення операцій по зарахуванню надходжень визначено перше січня 2021 року, кошти сплачені платниками з нового року на старі рахунки, за надходженнями не будуть зараховуватися Казначейством, а повертатимуться платникам як нез’ясовані платежі.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області