Нирки відмовили. Не відмовмо ми. Тридцятишестирічній тернополянці потрібні гроші на трансплантацію

Суботній день 16 травня 2020 року поділив життя 35-річної Тетяни Смереки на «до» і «після». Їй раптово стало зле. «Швидка» доправила до лікарні. Діагноз шокував: у жінки відмовили обидві нирки. Єдиний шанс вижити — трансплантація…

Отямившись від почутого, родина почала шукати шляхи порятунку. Операція із пересадки нирки за кордоном коштує щонайменше 60 тисяч доларів, а у Львові — 300 тисяч гривень. Жінку поставили в чергу на трансплантацію. Оскільки ніхто з найближчих родичів не може стати донором Тетяни, доводиться чекати на трупні органи. Коли така нагода з’явиться — не відомо. Інколи пацієнти чекають по три-п’ять років.

На запитання, як впливає хвороба на якість життя, Тетяна відповідає: «Немає ніякого життя. Тричі на тиждень мушу йти в обласну лікарню на гемодіаліз. Це щоразу займає чотири години, але із життя випадає весь день, бо після процедури моє самопочуття погіршується. Поїхати кудись із Тернополя не виходить, адже будь-якої миті мені може стати погано. Що три місяці їду до Львова здавати аналізи. До того ж кожного місяця витрачаю чотири-п’ять тисяч гривень на медпрепарати».

Тетяна не може працювати. Заробляють її батьки, хоч уже пенсіонери. Допомагають родичі, друзі, знайомі, навіть чужі люди. Гроші, що їх перераховують благодійники, жінка відкладає. Бо коли з’явиться можливість трансплантації, 300 тисяч гривень мусять бути напоготові. Це непідйомна сума для родина, але її треба зібрати якнайшвидше.

Жінка отримує близько двох тисяч пенсії з інвалідності. Сама виховує п’ятнадцятирічну доньку і дуже сподівається на підтримку небайдужих людей. Коли, з Божою допомогою, операція відбудеться, на Тетяну чекатиме тривалий реабілітаційний період. Щомісяця вона потребуватиме на медикаменти щонайменше тринадцять тисяч гривень. Пожиттєво. Інакше пересаджені нирки можуть не прижитися.

Просимо всіх добрих людей об’єднати зусилля і врятувати дитині маму, а батькам — доньку. Гривня до гривні, тисяча до тисячі — й нам це неодмінно вдасться.

Гроші на операцію з пересадки нирок Тетяні Смереці переказуйте на картку її батька Смереки Михайла Васильовича — 5168 7573 9864 6184, «ПриватБанк».

Ліля КОСТИШИН.