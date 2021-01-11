Нюанси річного перерахунку податку на доходи фізичних осіб

Роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити, в тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги, перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати.

Тобто, за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року, роботодавець платника податку зобов’язаний здійснити перерахунок суми доходів, нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги.

Отже, під час нарахування заробітної плати за грудень 2020 року, для визначення правильності оподаткування роботодавцю необхідно здійснити перерахунок сум нарахованих доходів у вигляді заробітної плати, утриманого податку на доходи фізичних осіб та сум наданої податкової соціальної пільги за 2020 рік.

Результат річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податків у вигляді заробітної плати, а також сум наданої податкової соціальної пільги у 2020 році відображаються роботодавцем у податковому розрахунку за формою № 1 ДФ за четвертий квартал 2020 року.

Зазначена норма передбачена підпунктом 169.4.2.а та підпунктом 169.4.4 статті 169 Податкового кодексу України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області