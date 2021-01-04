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Оподаткування доходів за товар зі знижкою від юридичної особи

04.01.202104.01.2021Автор Богдан Дікальчук
Оподаткування доходів за товар зі знижкою від юридичної особи

Відповідно до підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (ПКУ), до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім сум, зазначених у підпункті 165.1.53 пункту 165.1 статті 165 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Враховуючи сказане, сума знижки включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку виключно у випадку, якщо дана знижка носить індивідуальний (персональний) характер.

Якщо знижка поширюється на будь-якого платника податку та не є індивідуальною, то сума такої знижки не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області