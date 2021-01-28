Порядок реєстрації касира для роботи з програмним РРО

Програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) реєструється на окрему господарську одиницю, реквізити якої зазначаються у розрахунковому документі (чеку). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Касир, який здійснює розрахункові операції засобами ПРРО, має засвідчувати відкриття зміни, проведення розрахункової операції шляхом накладання на повідомлення про відкриття зміни, розрахунковий документ/Z-звіт свого електронного підпису або електронної печатки суб’єкта господарювання, на якого зареєстровано ПРРО.

Для роботи ПРРО необхідно надати дані сертифікатів електронних підписів і/або печаток касирів, які будуть працювати в програмі. Ці дані відносяться до реєстру на підставі поданого суб’єктами господарювання в електронній формі «Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа» (для повідомлення щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО із зазначенням ідентифікатора ключа.

Реєстрація касира в розділі «Програмний РРО» електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua) здійснюється шляхом подання повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, яке розміщено за адресою:

— Головна>Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів/Реєстр форм електронних документів (перелік сервісних запитів для юридичних осіб)/j1391801;

— Головна>Електронна звітність>Платникам податків про електронну звітність>Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів/Реєстр форм електронних документiв (перелік сервісних запитів для фізичних осіб)/f1391801.

У відкритій частині електронного кабінету в розділі «Допомога» розміщено покрокову інструкцію щодо створення електронних документів за допомогою меню «Введення звітності».

У розділі «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету необхідно створити документ за ідентифікатором форми «J/F1391801 — Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа».

Інструкція щодо заповнення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа за формою J/F1391801 розміщена у банері «Програмні РРО» за посиланням https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/formi-prro/instruktsii-schodo-zapovnennya-form/.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області