Звіт з єдиного внеску платниками, звільненими від сплати через ковід

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. Платниками, звільненими від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску відповідно до вимог Законів України від 17 березня 2020 року за номером 533-ІX та від 4 грудня 2020 року за номером 1072-IX у звіті про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (Форма №Д5 (річна)), за звітний 2020 рік графи 3 та 4 таблиці 1 заповнюються таким чином:

у графі 3 «Сума чистого доходу в податковій декларації/ Самостійно визначена сума доходу/Частка розподіленого доходу» зазначається:

— фізичними особами-підприємцями на загальній системі оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, — у рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку), задекларованого в річній податковій декларації про майновий стан і доходи, на кількість місяців, протягом яких вони перебували на обліку платниками єдиного внеску;

— фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, — в рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається самостійно визначена сума доходу, яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць;

— членами фермерського господарства – в рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного розподіленого доходу, отриманого ними від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, на кількість місяців, протягом яких вони перебували на обліку платниками єдиного внеску;

у графі 4 «Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини»:

— проставляються прочерки в розрізі місяців звітного року, а саме:

у березні, квітні, травні — фізичними особами-підприємцями, в тому числі, тими, які обрали спрощену cистему оподаткування, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, та членами фермерського господарства,

у грудні – фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, і належать до першої групи платників єдиного податку, та фізичними особами-підприємцями, на загальній системі оподаткування, на яких поширюється дія Закону України від 4 грудня 2020 року за номером №1071-IX;

— показники інших календарних місяців звітного року, протягом яких платники перебували на обліку платниками єдиного внеску, заповнюються на загальних підставах, визначених статтею 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області