Акцизний податок допоміг місцевим бюджетам

У січні цього року територіальні громади Тернопільщини отримали 10 мільйонів 256 тисяч гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

При цьому надходження платежу перевищили очікування на 6,2 відсотка. Відтак до місцевих скарбниць додатково спрямовано 597,6 тисячі гривень. Від реалізації алкогольних напоїв надійшло 4,2 мільйона чи 41,3 відсотка. Продаж пива додав ще півтора мільйона (14,6 відсотка), а тютюнових виробів — 4,5 мільйона гривень (44,1 відсотка).

Загалом суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють підакцизну продукцію на Тернопільщині, сплатили до державної казни один мільйон 966,5 тисячі гривень акцизного податку. Додаткові надходження платежу склали 172 тисячі гривень, бо надійшло податку на 9,6 відсотка більше, ніж очікувалося. Основна сума акцизного платежу (975,5 тисячі гривень) надійшла від виробництва горілчаної продукції. Виготовлення пива додало бюджету країни від Тернопільщини 959,4 тисячі гривень акцизного податку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області