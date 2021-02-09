Борги колишніх підприємців із «пенсійного» внеску спишуть у податковій

Законом України від 4 грудня 2020 року за номером 1072-ІX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», який набрав чинності 10 грудня 2020 року, внесено зміни до пункту 915 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 915 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону за номером 2464 підлягають списанню за заявою платника та у порядку, визначеному Законом за номером 2464, несплачені станом на перше грудня 2020 року, суми недоїмки, нараховані фізичним особам-підприємцям (окрім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особам, які провадять незалежну професійну діяльність, за період із першого січня 2017 року до першого грудня 2020 року, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, включно до дати подання заяви про списання недоїмки, у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання до першого березня 2021 року:

а) особами, які станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками, або у періоді з першого січня 2017 року до дати подання заяви вважалися платниками, зазначеними у пункті 4 першої частини статті 4 Закону за номером 2464 (фізичні особи-підприємці, крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування), — державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до контрольного органу — звітності відповідно до вимог другої частини статті 6 Закону за номером 2464 за період із першого січня 2017 року до першого грудня 2020 року. Такі документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були подані раніше;

б) особами, які станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками, або у періоді з першого січня 2017 року до дати подання заяви вважалися платниками, зазначеними у пункті 5 першої частини статті 4 Закону за номером 2464 (особи, які провадять незалежну професійну діяльність), — до контрольного органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог другої частини статті 6 Закону за номером 2464 за період із першого січня 2017 року до першого грудня 2020 року. Такі документи подаються платником (особою) виключно у випадку, якщо вони не були подані раніше.

Якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником (особою) та/або стягнуті у порядку, передбаченому Законом за номером 2464, податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, що залишилася несплаченою.

Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені не підлягають поверненню.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області