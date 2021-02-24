Деякі питання застосування трансфертного ціноутворення

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Наказом Міністерства фінансів України від 8 лютого 2021 року за номером 67 затверджена Узагальнююча податкова консультація щодо деяких питань застосування правил трансфертного ціноутворення, якою надано роз’яснення з таких питань:

— критеріїв визнання осіб пов’язаними, якими повинен користуватися платник податків під час визначення діапазону рентабельності зіставних юридичних осіб;

— переліку інформації, яку повинна містити документація з трансфертного ціноутворення, визначеного підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (зокрема, стосовно необхідності обґрунтування у документації економічної доцільності КО і наявності ділової мети), у зв’язку із внесенням змін до вказаного підпункту Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»;

— порядку застосування штрафних санкцій до платників податків у разі проведення самостійного коригування ціни КО і сум податкових зобов’язань за звітний 2019 рік та подання відповідного уточнюючого розрахунку після 1 жовтня 2020 року під час дії карантину, встановленого урядом на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19);

— критеріїв визнання пов’язаних осіб, які має застосовувати платник податків при визначенні КО у 2020 звітному році, у зв’язку із змінами, запровадженими Законом за номером 466 (до та після 23 травня 2020 року; із наведенням чотирьох прикладів).

Із повним текстом Узагальнюючої податкової консультації можна ознайомитися за посиланням https://mof.gov.ua/uk/set-of-summarizing-tax-consultations.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області